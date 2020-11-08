تامر حسني يطرح «كرهتني في الحب» سادس أغاني ألبوم «خليك فولاذي»

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان المصري تامر حسني أغنية «كرهتني في الحب»، سادس أغاني ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، عبر قناة شركة روتانا المنتجة للألبوم على موقع «يوتيوب».

والأغنية من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر.

ويتعاون الفنان المصري في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعي، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

وطرح الفنان تامر حسني، من «خليك فولاذي»، 6 أغاني حتى الآن، وهم:

«اختراع»، والتي يتعاون فيها مع المطرب محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.

و«مبطلناش إحساس» من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل.

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و«فجأه افترقنا»، من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.

و«بألف سلامة»، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف.

«قولني كلام»، من كلماته، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.