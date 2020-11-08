ستيف بركات ولحظة تأمّل في "Autumn in Quebec"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق المؤلّف والمُنتج الموسيقيّ وعازف البيانو Steve Barakatt معزوفته الجديدة بعنوان "Autumn in Quebec" بالتعاون مع Universal Music MENA.

تنتمي هذه المعزوفة المُنفردة إلى نمط موسيقى النيو كلاسيكيّة إلاّ أنّها تحتوي على الكثير من الإيقاعات الموسيقيّة المُتنوّعة وتناغم بين أنماط مُختلفة كالجاز والموسيقى الكلاسيكيّة التي تعكس ثقافة Barakatt الموسيقيّة الغنيّة.

عن هذه المعزوفة، قال ستيف: "Autumn in Quebec" مُستوحاة من بلدي الأمّ كندا، وتحديداً كيبيك حيث نشأت ودرست الموسيقى وبدأت مشواري الفنَي. أردت لهذه المعزوفة ،التي تعكس جمال فصل الخريف في كيبيك، أن تكون لحظة تأمّل نعود فيها إلى الطبيعة بعيداً عن الأحداث التي يمرّ بها العالم والتغيّرات المصيريّة التي يشهدها".

وأضاف:"إنّها قصيدة موسيقيّة أتوجّه من خلالها إلى المُستمع بحوارٍ إنسيابيّ وشفّاف يُحاكي أحاسيسه ومشاعره وأدعوه من خلالها إلى الهدوء والصفاء".

تجدر الإشارة أنّ "Autumn in Quebec" قد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في أحد أهمّ معالم كندا التاريخيّة في مدينة كيبيك، وقد إختار بركات بنفسه موقع التصوير بالقرب من منزله لأنّه أراد أن يُشارك العالم ما يرى ويشعر به وهو يبحث عن مصادر إلهام لموسيقاه في مدينته.