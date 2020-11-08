شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الفن بمثابة سفير للنوايا الحسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التضامن نيڤين القباچ من خلال لايف لها بالندوة التى أقامها مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته ٣٦ والذى يرأسه الأمير أباظة، قضايا وزارة التضامن هى قضايا المجتمع مثل قضايا الأيتام ومؤسسات الرعايا والطلاق والمسنين، وهناك صلة مباشرة بين ما يقدمه الفن وتلك القضايا فالفن يعرض حياة الشعوب ونشهد دوره على مر العصور، وهناك العديد من الأعمال الفنية كانت غايتها التعبير عن المعتقدات فى كل أنواعها وحدث تطور فى الفن على مر العصور.

وأضافت وزيرة التضامن، هناك العديد من الأفلام التى غيرت فى المجتمع وغيرت فى القانون مثل فيلم جعلوني مجرما للراحل فريد شوقى، وكذلك فيلم كلمة شرف والذى تسبب فى تعديل أحد أهم قوانين السجون وفيلم أريد حلاً الذى طرح قضية الطلاق ووصل بنا لقانون الخلع وكذلك فيلم ٨٧٦ الذى طرح عام ٢٠١٠ ضد التحرش وكانت تلك المرة الأولى التى تصدر فيها الفن لقضية التحرش وكذلك قضايا الإعاقة كما فى أفلام الشموع السوداء وأمير الظلام وشمس لا تغيب.

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وتابعت، الأعمال الفنية عالجت بشكل من الأشكال بعض قضايا المجتمع وجعلت الخطاب المجتمعي له أثره، وكذلك الأغانى الوطنية التى تربينا عليها ولكنها توقفت لفترة طويلة وعادت مرة أخرى بعد الثورة، والآن تعتبر السوشيال ميديا هى الوسيلة الأقرب لعقل المشاهد والتى تعرض قضايا المجتمع بشكل دائم، ونحن الآن نعيش أزمة تلوث فكري وتؤثر بعض الأفكار باستخدام بعض المنتجات الفنية السيئة التى تؤثر بشكل سلبى على المجتمع.

وأضافت: نجد الفنانة كريمة مختار كيف أثرت من خلال أدوارها والإعلانات فى الأسرة المصرية من خلال عرضها للمشكلات الأم ومثلا فيلم عسل أسود والذي أوجعنا جميعا فوجدنا أمام أزمة المواطنة والانتماء، فالفن أكثر تأثيرا من الكلمة والفنان صاحب مسئولية ورسالة، ووزارة التضامن قامت بانتاج خمسين فيلم وهذه البداية فالأفلام بمثابة سفير للنوايا الحسنة التى تنطق بقضايانا.