إيميلى راتاجكوسكى تحتفل بفوز جو بايدن في شوارع لوس أنجلوس.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت عارضة الأزياء، النجمة إيميلى راتاجكوسكى، في الاحتفالات التي انطلقت في شوارع الولايات المتحدة احتفالات بفوز جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، حيث خرجت إلى الشارع عقب إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات.

وشوهدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عامًا بصحبة زوجها في شارع هوليوود، حيث خرج الأمريكيون إلى الشوارع للاحتفال بنتائج الانتخابات في لوس أنجلوس، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



إيميلى راتاجكوسكى تحتفل بفوز جو بايدن في شوارع لوس أنجلوس

وظهرت النجمة إيميلى راتاجكوسكى في سيارتها برفقة زوجها، حيث كانت تنظر من النافذة الجانبية وتلوح بيديها في الهواء، بينما أبقى سيباستيان يديه على عجلة السيارة السوداء.

وحرصت عارضة الأزياء العالمية على ارتداء ملابس تتناسب مع حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حيث ارتدت كنزة زرقاء بياقة مستديرة، وتركت شعرها البني يتدفق من أسفل قبعة أنيقة من الصوف.

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إيميلى راتاجكوسكى تحتفل بفوز جو بايدن

وفي وقت سابق من هذا الصباح، شاركت عارضة الأزياء العالمية إميلي جمهورها عبر حسابها على انستجرام صورة لـ 273 صوتًا انتخابيًا لبايدن، والتي ارتفعت منذ ذلك الحين إلى 290.

وأعلنت وسائل الأعلام الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام دونالد ترامب الذي يواصل اتهاماته حول تزوير الانتخابات.