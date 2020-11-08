شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: إيناس الدغيدى أول نموذج أنثوى فى عالم الإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عزت العلايلي، خلال ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي بمهرجان الاسكندرية السينمائى إن ايناس الدغيدي أول نموذج أنثوي في الإخراج، مضيفا: نشاطها بان في أعمالها وأسلوبها الفني ظهر وكان عندها طلة لدي الجمهور.

فيما قالت الفنانة هالة صدقي: "أنا حقيقي جيت من مصر مخصوص من حبي وتقديري لمخرجة ظهرت في وقت صعب جدا، وأنا فخورة بايناس، لأنها علامة في السينما المصرية وفتحت المجال لمخرجات كتير، وتميزت بثقتها وقدرتها على أن تواصل تقديم موضوعات جريئة اتهاجمت بسببها".

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وحضر ندوة تكريم المخرجة ايناس الدغيدي بمهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، الفنان عزت العلايلي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة هالة صدقي، المخرج عمر عبد العزيز، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، أدار الندوة الأمير أباظة.