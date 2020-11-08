شكرا لقرائتكم خبر عن صور كليب عصام كاريكا الجديد "حياتي ارتاحت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان عصام كاريكا من تصوير أحدث أغاني "حياتى ارتاحت" ألحانه وتوزيعه وكلمات مصطفي محمد وإخراج رودينا حاطوم.

والكليب تم تصوير في بعض الأماكن الساحرة بمحافظة أسوان منها جزيرة غرب سهيل ومعبد فيلة وعلي نيل أسوان كما سيظهر كاريكا في التصوير مع بعض التماسيح وينتظر طرحها بعد الانتهاء من مونتاج الكليب علي كل المحطات الفضائية والمنصات الغنائية

من ناحية أخرى تتعاون الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021، حيث شارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة

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يذكر أن كاريكا عاد خلال الفترة الأخيرة لهوايته المفضلة وهى التلحين، بعدما انشغل فترة طويلة بالغناء والحفلات، ومنذ أيام قليلة انتهى داخل أحد استوديوهات المهندسين من تسجيل ديو يجمعه بالنجم حميد الشاعرى والمطرب مصطفى شوقى، بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما، ومهندس الصوت أحمد جودة.