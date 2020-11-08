شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدى: الفن دوره تسليط الضوء على مشكلات المجتمع وليس حلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المخرجة إيناس الدغيدي تعقيبا على كلمة وزيرة التضامن خلال الندوة التى أقامها مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط: "بكلماتك تفتحى الباب للتعاون بيننا كفنانين ودولة ، ونحن كثيرا ما قدمنا مشاكل المجتمع وكان دورنا الرئيسي هو تسليط الضوء على تلك المشاكل وليس حلها ودوركم أنتم هو حل تلك المشاكل وأتمنى أن يتم عمل مقابلة بيننا لنبدأ فى التخطيط لذلك".

وقالت الفنانة إلهام شاهين: معظم الموضوعات التى نقدمها فى الفن تكون مأخوذة من وزارة التضامن وعندما شاهدت الفيلم القصير الذى قدمته وزارة التضامن وجدت العديد من الشخصيات التى قدمتها بالفعل فى أفلامى مثل فيلم هز وسط البلد وقدمت فيها دور شحاتة فأتمنى أن تقوم وزارة التضامن بالتصدر لهذه المهنة وتوفر لهم حياة كريمة وقمت بإنتاج عدة أفلام من مالى الخاص ولم أكسب منهم على المستوى المادى ولكن كسبت أدبيًا فأنا قدمت ما على وأتمنى أن تقدم الدولة وتتعاون معنا لحل مشاكل المجتمع .

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وقالت الفنانة هالة صدقى: من أكثر المشاكل التى تؤرقنى وأتمنى أن نسلط عليها الضوء بشكل أكبر هى عمالة الأطفال فلابد من وجود قانون يجرم عمالة الأطفال وبالأخص فى الصعيد، فى الصعيد يعمل الأطفال فى المحاجر الأمر الذى يجعلهم يموتون فى سن صغير وكذلك العمالة للبنات لماذا لا يوجد قانون يفعل ويجبر الأهل على تعليم بناتهم؟ هناك العديد من القضايا التى نتمنى أن يقدمها الفن بالتعاون مع الدولة وأتمنى أن نلتقى وزيرة التضامن لمناقشة تلك الأمور.