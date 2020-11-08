شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "إدريس": واجهت صعوبة فى التعامل مع الأطفال والميزانية كانت محدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت منذ قليل، ندوة الفيلم القصير "إدريس" للمخرج بشير أبو زيد والذى يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ضمن فعاليات الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط وأدارها الناقد أحمد سعد الدين.

وحرص المخرج بشير أبو زيد على توجيه الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية لمشاركته في المهرجان بالفيلم القصير "إدريس" وايضا مشاركته في المسابقة الرسمية بفيلم "مفقود" كما كشف عن الصعوبات التي واجهها في الفيلم و أولها أنه محدود الميزانية والتصوير في منطقة الغابات المليئة بالألغام الباقية من العدوان الإسرائيلي على لبنان والذى يعد جزء من التاريخ اللبناني.

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وأضاف أن أحد الصعوبات أيضا التي واجهتني في الفيلم الاعتماد بشكل كبير على فريق عمل تعد هذه التجربة الأولى بالنسبة لهم حتى على مستوى التمثيل من خلال الاستعانة بطفلين صغيرين وكان هناك صعوبة أيضا في التعامل معهما وتوجيههما من أجل تقديم الأداء المطلوب.

وأشار إلى أن فيلمه الجديد "مفقود" والمشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان سيتم عرضه غدا.