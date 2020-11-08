شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلي المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة بصوته في انتخابات مجلس النواب بدائرة قسم السيدة زينب بمدرسة جاردن سيتي مرتديا الكمامة وملتزما بالإجراءات الوقائية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات . يذكر أن المخرج خالد جلال يجري حاليا بروفات مكثفة لمسرحيته " الوصية " التي تقدم تضحيات لنماذج من الأبطال لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة والمسرحية سيتم عرضها خلال أيام على المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي ولمدة ثلاثة أيام، وتتناول قصص إنسانية عن شهداء الوطن، والمسرحية تأليف الكاتب أيمن سلامة ورشح لبطولتها الفنانون محمود حافظ وميدو عادل وألحان المهدي وبسنت صيام والمطربة مي فاروق وجارٍ ترشيح بقية أبطال العمل الذي سيصمم الديكور الخاص به مهندس الديكور محمد الغرباوي والأشعار لمحمد بهجت والموسيقي لأحمد كيكار.

المخرج خالد جلال

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