شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تقدم المؤتمر الصحفى لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي الفنانة لقاء سويدان لتقديم المؤتمر الصحفي الذي سيعلن غدا الاثنين 9 نوفمبر كل تفاصيله بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة السادسة مساء وبحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان والنجم محمد صبحى رئيس اللجنة العليا وعدد من النجوم المشاركين فى الدورة الخامسة فى تخصصات مختلفة مثل الفنان نضال الشافعى والفنانة مروة عبد المنعم والفنان محسن منصور والفنان طارق صبري، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوى.

وتنطلق الدورة الخامسة من المهرجان فى الفترة ما بين 16 إلى 20 نوفمبر الجارى بمدينة السلام شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبرئاسة الفنان مازن الغرباوي وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجى البستاوي.