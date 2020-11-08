شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: فيلم إيناس الدغيدى "لحم رخيص" وسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الهام شاهين: "أنا عاوزة أحيي مهرجان الإسكندرية عشان كرم إيناس الدغيدي، لأنه تكريم للفكر التنويري اللي مفتقدينه، وقدمت القضايا اللي الكل بيخاف يقدمها"، وتابعت الفنانة الهام شاهين خلال ندوة تكريم المخرجة ايناس الدغيدي: المخرجين بيكونوا مقتنعين بالقضايا التي قدمتها إيناس ولكنهم لا يملكون الجرأة لأن المجتمع هيهاجمهم ويقول عيب وحرام"، وأضافت: "إيناس الدغيدي بعتز بصداقتها وهي اكتر واحدة من صديقاتي صادقة انسانيا وفنيا، وده بيبان في أفلامها اللي بتقدم فيها الصدق".

وتابعت: "من أول فيلم "عفوا ايها القانون" بتمني اشتغل معاها، عملت فيلمين معاها أولهم "لحم رخيص" اللي بيتناول موضوع كارثي عن عرض َبيع البنات تحت مسمي الزواج ولكن هي دعارة، وانا بعتبر فيلم لحم رخيص وسام على صدرى".

واستكملت: "الفيلم الثاني هو "دانتيلا" ولما اتعرض في شيكاغو حضرت ندوته وبقيت فخوره بيه وبايناس الدغيدي، ووقف شخص امريكاني متحمس بيقولها فيلمك ممكن يدخلني الإسلام عشان شاف الجواز والطلاق سهل مش زي عندهم".

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واختتمت: "فخورة إنى اشتغلت مع ايناس الدغيدي، وأتمنى نعمل افلام وموضوعات جديدة وندافع عن المرأة من تاني ولازم تكملي طريقك اللي بدأتيه".

حضر ندوة تكريم المخرجة ايناس الدغيدي بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، الفنان عزت العلايلي، الفنانة إلهام شاهين، المخرج عمر عبد العزيز، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، وأدار الندوة الأمير أباظة.