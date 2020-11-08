شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تظهر بالأبيض.. ومتابعوها: سكر محلى عليه كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لها بالأبيض نالت إعجاب متابعيها وعلق البعض عليها: سكر محلي عليه كريمة وردت عائشة على صورتها: من أجل حب الأبيض".

من ناحية أخرى كشفت من قبل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد حبها للخيول خلال أحدث صور لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، وتحديدًا من خلال خاصية الاستورى، حيث ظهرت خلال أكثر من صورة وهى تركب الخيل، حيث التقطت تلك الصور أثناء تواجدها في واحة سيوة.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة التونسية عائشة بن احمد هو مشاركتها فى بطولة فيلم "توأم روحى" بجانب كل من الفنان حسن الرداد، والفنانة أمينة خليل، حيث يحمل الفيلم فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك فى بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد والراحلة رجاء الجداوى ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.