شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالونى يعود لتصوير فيلمه Samaritan بعد توقف 6 أشهر بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الاجنبية، عن عودة النجم العالمي سيلفستر ستالون، الى موقع تصوير فيلم الإثارة Samaritan، بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتقطت عدسات المصورين النجم العالمي في موقع تصوير فيلمه Samaritan في مدينة اتلانتا، لاستكمال تصوير مشاهد الاكشن والحركة من جديد، حيث ظهر وهو يرتدي سترة شتوية بنية منتفخة وحذاءً بنيًا وقبعة صغيرة على شعره القصير الذي تم تغييره إلى اللون الرمادي الكامل لهذا الدور.

وظهر طاقم العمل وهو يلتزم ببروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة في أعقاب أزمة فيروس كورونا، وخلال أحد المشاهد، التقطت الكاميرات النجم العالمي البالغ من العمر 74 عامًا وهو يسير بشكل عرضي في أحد الشوارع بينما كان يتحدث مع النجم الشاب جافون والتون ، 14 عامًا.