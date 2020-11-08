- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالونى يعود لتصوير فيلمه Samaritan بعد توقف 6 أشهر بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الاجنبية، عن عودة النجم العالمي سيلفستر ستالون، الى موقع تصوير فيلم الإثارة Samaritan، بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتقطت عدسات المصورين النجم العالمي في موقع تصوير فيلمه Samaritan في مدينة اتلانتا، لاستكمال تصوير مشاهد الاكشن والحركة من جديد، حيث ظهر وهو يرتدي سترة شتوية بنية منتفخة وحذاءً بنيًا وقبعة صغيرة على شعره القصير الذي تم تغييره إلى اللون الرمادي الكامل لهذا الدور.
وظهر طاقم العمل وهو يلتزم ببروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة في أعقاب أزمة فيروس كورونا، وخلال أحد المشاهد، التقطت الكاميرات النجم العالمي البالغ من العمر 74 عامًا وهو يسير بشكل عرضي في أحد الشوارع بينما كان يتحدث مع النجم الشاب جافون والتون ، 14 عامًا.
يشار الى أن موقع جاست جيرد، كشف عن وفاة جاكي ستالون والدة النجم سيلفستر ستالون، وذلك عن عمر يناهز 98 عامًا، وكشف الموقع عن أنه لا يوجد معلومات متوفرة عن ظروف الوفاة، موضحا أنها رحلت مؤخرا دون تحديد موعد وفاتها.وكانت عدسات المصورين رصدت النجم العالمى سيلفستر ستالون، حيث ظهر ستالون بوزن زائد وذلك خلال رحلة ستالون مع زوجته جينيفر في مدينة ماليبو.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلفستر ستالونى يعود لتصوير فيلمه Samaritan بعد توقف 6 أشهر بسبب كورونا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.