شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة وفاء عامر تنعى عمها: "الحبايب فى الجنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة وفاء عامر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنعي عمها الذى وافته المنية، وكتبت: "عمي السيد عامر في ذمة الله ..الحبايب في الجنة"، من ناحية أخرى كشفت الفنانة وفاء عامر، عن سبب اصطحابها نجلها عمر في مهرجان الجونة السينمائى، قائلة: "بحس بأمان.. وكمان بحب أطمن عليه حتى ساعة التصوير بطمن عليه من وهو صغير".

وكشفت الفنانة وفاء عامر، في حديثها مع الإعلامية لميس الحديدى، في تغطية خاصة لبرنامج "كلمة أخيرة" لختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في نسخته الرابعة، أنها بصدد خوض تجربة درامية جديدة لمسلسل يحمل اسم "هي"، من إخراج المخرج الكبير محمد النقلي والمنتج محمد شاهين، متابعا بالقول: "بنتكلم في المسلسل عن قضية الثانوية العامة وما وراءها وقضايا الفتاة في عمر معين واحتضان الآباء والأمهات لأبنائهم وهل العقوق عقوق أبناء أم عقوق والدين؟ وعلاج لكل مشكلة".

Advertisements

وتابعت: "أيتن معايا في العمل ومنة فضالي، وأيتن بالنسبة ليا أختي وصحبتي وبنتي وحبيبة عمر وأخته الكبيرة وخالته.. أنا وأيتن وعمر بنشبه مصر بنحب بعض أوي وإيدنا دائماً في أيدين بعض ومهما اختلفنا أو زعلنا من بعض زعلات صغيرة".