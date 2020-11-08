شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تروى تجربتها مع فيروس كورونا لليوم السابع.. اسمع قالت ايه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات عديدة ضربت مجموعة من الفنانين بكورونا خلال الأيام الماضية، آخرهم الفنانة ميس حمدان، والتي أكدت أنها واحدة ممن أصابهم الفيروس التاجي خلال الفترة الماضية، حيث أكدت أن الأعراض التي أصابتها كانت مغايرة تماماً لما اعتادت سماعه ممن أصابهم كوفيد 19 دفعتها إلى عمل مسحة نتيجتها ظهرت إيجابية.

كما كشفت أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته على أن الأعراض التي مرت بها كانت بصورة متقطعة ومتقلبة، حيث بدأت في اليوم الأول بالشعور بصداع مزمن وآلام في الظهر والمفاصل، لمدة ثلاثة أيام، ثم سخونية إلا أن كل الأعراض انتهت فيما عدا آلام الظهر.

وطالبت الفنانة ميس حمدان الجميع من الجميع بضرورة توخي الحذر خلال الفترة القادمة، خاصة أن التجربة ليست السهلة، كما أكدت أنها تنتظر نتيجة مسحة غداً تتمني أن تكون سلبية لتنتهي رحلتها مع كورونا، خاصة أن آخر مسحة أجرتها كانت من 4 أيام وجاءت نتيجتها ايجابية.

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