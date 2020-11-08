شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث فى ظهور كلاسيكى احتفالا بعيد ميلاد صديقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي كريس هيمسوورث، على الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائه بشكل مختلف، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مجموعة من الصور وهو يرتدي ملابس كلاسيكية تعود للقرن الماضي والتي تشبه الملابس التي يرتدتها الإنجليز في فترة العشرينات من القرن الماضي، ونشر هيمسوورث الصور التي توسط فيها اصدقائه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، احتفالا بعيد ميلاد أحد أصدقائه المقربين، موجهاً تهنئته له لاتمامه عامه الـ 40، واصفاً إياه بالاسطورة، وسرعان ما حصدت الصور عددا كبير من الإعجابات والتعليقات على الظهور المختلف الذي ظهر عليه هيمسوورث.

وكانت قد نقلت بعض التقارير الأجنبية، وصول النجم العالمي كريستيان بيل إلى أستراليا، للاستعداد للإنضمام لفريق عمل فيلم الأكشن والخيال Thor: Love and Thunder، بجوار النجم العالمي كريس هيمسوورث، بعد أن أنهى مفاوضاته مع شركة مارفل لينضم لعالم الأبطال الخارقين، على أن يبدأ التصوير في الأشهرالأولي من العام المقبل.

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