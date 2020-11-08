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كريس هيمسوورث فى ظهور كلاسيكى احتفالا بعيد ميلاد صديقه.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي كريس هيمسوورث، على الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائه بشكل مختلف، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مجموعة من الصور وهو يرتدي ملابس كلاسيكية تعود للقرن الماضي والتي تشبه الملابس التي يرتدتها الإنجليز في فترة العشرينات من القرن الماضي، ونشر هيمسوورث الصور التي توسط فيها اصدقائه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، احتفالا بعيد ميلاد أحد أصدقائه المقربين، موجهاً تهنئته له لاتمامه عامه الـ 40، واصفاً إياه بالاسطورة، وسرعان ما حصدت الصور عددا كبير من الإعجابات والتعليقات على الظهور المختلف الذي ظهر عليه هيمسوورث.

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وكانت قد نقلت بعض التقارير الأجنبية، وصول النجم العالمي كريستيان بيل إلى أستراليا، للاستعداد للإنضمام لفريق عمل فيلم الأكشن والخيال Thor: Love and Thunder، بجوار النجم العالمي كريس هيمسوورث، بعد أن أنهى مفاوضاته مع شركة مارفل لينضم لعالم الأبطال الخارقين، على أن يبدأ التصوير في الأشهرالأولي من العام المقبل.

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وكشفت صحيفة screenrant، إن النجم العالمي كريستيان بيل، وصل الي استراليا، لمشاركة الخطط الجديدة لبدء تصوير الفيلم في أعقاب جائحة ، التي أثرت بشكل كبير على الفيلم من تأجيلات، كما وصلت النجمة العالمية ناتالي بورتمان مؤخراً إلى أستراليا لمشاركة طاقم العمل الاعدادات الاولي.

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بورتمان هي واحدة من قدامي المحاربين في عالم مارفل، والتي ستعود مرة آخري عبر بوابة فيلم Thor: Love and Thunder، لتشارك بيل الحائز على جائزة أوسكار، ومن المقررأن يلعب بيل دور الشريرفي الحبكة القادمة، أمام النجم العلامي كريس هيمسوورث، وتكتم شركة الانتاج على أسماء الشخصيات الجديدة التي ستشارك في الفيلم، واكتفت بالإعلان عن وصول الممثلين إلى استراليا فقط.

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