شكرا لقرائتكم خبر عن جو ليجند وزوجته يشاركان أنصار بايدن احتفالاتهم بفوزه فى الشوارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعادة كبيرة ظهرت على كريسى تيجان وزوجها المغني جو ليجند أثناء احتفالاتهما بفوز الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية على حساب ترامب، حيث نشر موقع الديلي ميل تقريراً برزت فيه تلك السعادة خلال فيديو لهما معاً وهو يشاركا أنصار بايدن الفرحة في الشوارع من داخل سيارتهما.



ليجند وكريسى تيجان

وكانت عاشت أسرة عارضة الأزياء الأمريكية والموديل الشهيرة كريسى تيجان في صدمة كبيرة مؤخرا بسبب فقدان ابنها الثالث من المغنى جو ليجند، حيث أعلنا عن وفاته بسبب نزيف مستمر أصابه ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، وذلك بعدما دخلت عارضة الأزياء الأمريكية المستشفى في مدينة لوس أنجلوس بعد تعرضها لنزيف حاد جراء مضاعفات حملها.

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وتحاول عارضة الأزياء الأمريكية والموديل الشهيرة كريسى تيجان والمطرب العالمي جو ليجند أن يعودا إلى حياتهما الطبيعية بعد فقدان طلفهما الثالث أثناء الولادة في الآونة الأخيرة.