شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفل المطربة آية عبدالله على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اليوم الفنانة آية عبدالله حفلا غنائيا علي مسرح الجمهورية الساعة الثامنة مساء ضمن برنامج حفلات مهرجان الموسيقي العربية وتشدو فيه بأروع الأغاني لنجوم زمن الفن الجميل منها "آه يا اسمراني اللون " لشادية، و"زي العسل " لصباح و"مالي" لوردة، و"للصبر حدود" لأم كلثوم و"عيون القلب" لنجاة ويقوم الحفل المايسترو إيهاب عبدالحميد، وسيشارك في الحفل أيضا الفنانات آيات فاروق ووليد حيدر .

وتنظم دار الأوبرا المصرية أيضا بالإسكندرية حفلا فنيا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك فى الثامنة مساء اليوم الأحد، بمشاركة نجوم الأوبرا الفنانة نهاد فتحى، والفنانة حسناء يتضمن برنامج الحفل باقة من روائع سيدة الغناء العربى (أم كلثوم) منها "جمال الدنيا - هقابله بكرة - سيرة الحب" أداء الفنانة نهاد فتحى، و"فات الميعاد - دارت الأيام" أداء الفنانة حسناء.

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يأتى ذلك ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29 والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر فى الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الحالى.