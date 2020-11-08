بالفيديو: عمرو دياب يقوم بتصرف غير لائق مع معجب ويثير الجدل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 05:16 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 5:02 مساءً

في تصرف غير متوقع من “الهضبة “، أثار فيديو متداول للنجم المصري عمرو دياب في كواليس حفله جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامه بتصرف غير لائق بنجومية دياب، والذي يعرف بتواضعه وأخلاقه مع المعجبين، إلا أن الفيديو آظهر الأخير غاضبا ولا يريد ألا يتصور مع المعجبين وحسب، بل يريد منع الآخرين من تصويره مع العلم بأنه غير متواجد في مكان خاص، بل في كواليس حفل غنائي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا عمرو دياب، وهو يعتدي على أحد معجبيه.

ويرصد المقطع المصور المتداول أخذ عمرو دياب الهاتف الذكي الخاص بأحد المعجبين من يده، وذلك أثناء محاولة الأخير التقاط صورة له في كواليس أحد حفلاته الغنائية.

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ولم يكشف المقطع المصور عن سبب غضب عمرو دياب، الأمر الذي أثار جدلا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض منهم أن تصرفه غريب وغير معهود من جانبه، بينما اعتبر آخرون أنه تصرف غير لائق بحق المعجب.

وكان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا في ختام مهرجان الجونة السينمائي، بحضور العديد من الفنانين، في مقدمتهم دينا الشربيني وهاني رمزي وهالة صدقي.

من ناحبة أخرى، طرح عمرو دياب مؤخرا أغنية جديدة هي “الجو جميل”، عبر تطبيق “أنغامي” الموسيقي، وهي كلمات محمد القياتي ولحن محمد يحيى وتوزيع موسيقي أحمد عادل.