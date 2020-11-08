تراند اليوم : سمية الخشاب النجمة المضيئة في عالم الزهور – إتفرج

شاركت النجمة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من احدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وظهرت سمية الخشاب وسط الورود وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وجريئة وعلقت علي الصورة قائلة “كلها ليست سوى زهور في عالم مزهر. ????”

وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.

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يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية “عربية أنا” التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



