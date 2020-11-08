تراند اليوم : عبدالحليم حافظ يحسم جدل زواجه من سعاد حسني.. مذكرات صوتية

كشفت أسرة الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ أنها ستحسم الجدل المحيط بأكبر لغز بعد وفاته، من خلال طرح مذكراته الصوتية لأول مرة.

وقال الفنان محمد شبانة، نجل شقيق عبدالحليم حافظ، إن أسرته ستطرح المذكرات الصوتية ستكشف العديد من المفاجآت بصوته، ومن أبرزها تأكيده عدم زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، وهو اللغز الذي مازال يثير حيرة معجبيهما.

وأضاف شبانة في تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية أن مذكرت عبدالحليم الصوتية سيتم طرحها في مارس/ آذار 2021، بالتزامن مع ذكرى وفاته الـ31.

واستنكر محمد شبانة المعلومات الخاطئة والشائعات التي نشرتها جانجاه شقيقة سعاد حسني في كتابها عن عمه الراحل، ومنها عقد زواجه من الممثلة الراحلة، مؤكدا أنه مزور، وأن الإمضاء المدون عليه ليس الخاص بحليم.

Advertisements

وتابع: “عبدالحليم حافظ كان يقيم في منزل العائلة، ويستقبل العديد من الفنانين والفنانات في منزله، فهل معنى ذلك أنه كان على علاقة بالفنانات اللاتي كن يترددن عليه”.

وكانت جانجاه عبدالمنعم، شقيقة سعاد حسني، كشفت للمرة الأولى، خلال برنامج تلفزيوني فى سبتمبر/ أيلول 2016، عن وثيقة زواج شقيقتها من عبدالحليم عرفيا، المحررة عام 1960.

وتوفي عبدالحليم حافظ في عام 1977 في العاصمة البريطانية لندن، بعد صراع مع مرض البلهارسيا.

