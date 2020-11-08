تراند اليوم : نهال عنبر ومنال سلامة يشاركن بموكب “فى صحبة الهادى الأمين”بالبالون

انضمت الفنانات “مديحة حمدى، ونهال عنبر، ومنال سلامة”، للمشاركة ب الليلة المحمدية “فى صحبة الهادى الأمين” التى تنطلق فى الثامنة من مساء يوم الأربعاء ١١ نوفمبر الجارى، على مسرح البالون بالعجوزة وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

تُقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده،

الذى يوجه شكرا خاصا للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، على مايقدمه من جهد لخروج هذه الليلة إلى النور.

البطولة للفنانين ” أشرف عبد الغفور، مديحة حمدى، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامى مغاورى”، مع المنشد علي الهلباوي وزياد الشرنوبي، البطولة الغنائية للمطربين “مروة ناجي،

Advertisements

حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى” مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول .

” في صحبة الهادي الأمين ” يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفي عياد، كتابة الأغانى صفوت زينهم،

مخرج منفذ هانى عبد الهادى، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، هيئة الإخراج : وليد الجلاد وسيد ابراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي،

ديكور د.محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب .

