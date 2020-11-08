تراند اليوم : بالتايجر البني – شاهد ليلى علوي جننت شباب الجونة

أطلت الممثلة المصرية ليلى علوي مدينة الجونة السياحية وهي ترتدي(جمبسوت)، وكان يبدو عصرياً ويناسبها كأنه صنع خصيصاً لها لترتديه في يوم مميز من أيامها الصيفية.

لكن المثير للدهشة هو أن (الجمبسوت التايجر) الذي اترتدته علوي، هو من أقدم الثياب لديها، حيث مضى عليه 25 سنة في مركون في زاوية مهملة بخزانة ملابس الفنانة.

وبحسب ما أوضحت علوي أنه قديم وعلقته بخزانه فيها أكياس قماشية تحتوي على بعض القرنفل الأمر الذي يمنع حشرة العث من أكل الملابس.

وأكدت علوي في برنامج (لايف من الدوبليكس) مع آبلة فاهيتها، أن هذه هي وصفتها السحرية لحفظ الملابس، وعلقت فاهيتا بشكلٍ ساخر أنها ستضبع القليل من القرنفل في ملابس المرحوم

Advertisements