إيمان العاصي إمرأة صعيدية مع محمد رمضان في "موسى"

رنا صلاح الدين - انضمت الفنانة إيمان العاصي إلى فريق عمل مسلسل "موسى"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ومقرر منافسته به في المارثون الرمضاني المقبل لعام 2021.

وقامت إيمان العاصي بإنهاء تعاقدها في خلال الأيام الماضية مع الجهة المنتجة للعمل، الذي تجسد فيه إيمان شخصية إمرأة صعيدية.

مسلسل "موسى" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان كلا من الفنانين، سمية الخشاب، وسيد رجب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وعارفة عبدالرسول، وإيمان العاصي، وضياء عبدالخالق، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتقوم حاليا الفنانة إيمان العاصي يتصوير دورها في المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد صلاح حسني، ويحمل أسم مبدئي "واقع إفتراضي"، ومقرر عرضه في الموسم الشتوي.

يذكر أن أخر إطلالة للفنانة إيمان العاصي كانت من خلال مسلسل "بخط الإيد"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد رزق، وعرض في الموسم الشتوي الماضي، وشارك فيه كلا من الفنانين، سوسن بدر، وميرنا نور الدين، وخالد كمال، ويسرا اللوزي التي ظهرت فيه كضيفة شرف.