فيديو| بسمة بعد إصابتها بفيروس كورونا: "أنا بلوم نفسي"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة بسمة، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا بعد تواجدها في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والذي اختتمت فعالياته الأيام الماضية.

وقالت بسمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية":"أنا كويسه الحمدلله الأعراض خفيفة بس عايزة اقول حاجة، مش بس الحفلات أو التجمعات خلينا نقول بشكل عام ان البني آدمين لازم يبقوا حرصين".

وتابعت:"أنا بلوم نفسي على لحظة أو لحظات أهملت فيها أني البس الكمامة وفي النهاية انا اللي اتلام على ده.. الواحد لازم بقدر الإمكان يحافظ على المسافات الآمنة، الواحد لازم يخاف على روحه".

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وأضافت قائلة:"أنا معرفتش هي جاتلي منين سمعت عن حالة، شخص طلعت نتيجتها إيجابية فكنا اتقابلنا في الجونة فقررت ان أعمل المسحة كإجراء احترازي، وطلعت المسحة ايجابية رغم أني مكنتش متوقعة".

وتشارك الفنانة بسمة، في فيلم "قبل الأربعين"، الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن، ويدور في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي أيضًا.

الفيلم من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته كل من بسمة وإيهاب فهمي وداليا مصطفى ومحمد علي رزق، ومجموعة أخرى من الضيوق من المقرر مشاركتهم كضيوف شرف.

وخاضت الفنانة بسمة، الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "شاهد عيان"، بطولة الفنان حسن الرداد، والذي دارت أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته في البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت.