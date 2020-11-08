نادين نجيم تخضع لفحص كورونا.. وهذه نتيجة مسحتها

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لمسحة طبية، من أجل الاطمئنان على صحتها بعد إصابة عددًا من الفنانين خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا، وخاصة النجوم الذين تواجده في مهرجان الجونة.

وكشفن نادين، عن نتيجة مسحتها، من خلال نشر صورة لها، علقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" pcr negative"، أي سلبية.

نادين نجيم

على جانب آخر أطلقت الفنانة نادين نسيب نجيم، فلتر جديد بأسمها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وهو الذي يحول ملامح المستخدم إلى وجهها.

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وشاركت نادين، جمهورها بصورة لإبنتها "هافين" مستخدمة الفلتر الجديد، والتي ظهرت فيها وكأنها تشبه والدتها إلى حد كبير.

وأبدى الكثير إعجابهم بصورة ابنتها خاصة أنها تشبه والدتها، ولكن لم تسلم من الانتقادات وتعرضت الفنانة لهجوم بسبب تعليقها على الصورة من خلال حسابها على "انستجرام"، والذي جاء كالتالي:" اسم الله اسم الله اسم الصليب عليها بنتي كمان اتصورت بالفلتر"، منتقدين البعض ديانتها بطريقة غير لائقة.

نادين نجيم

وخرجت نادين للرد على تلك التعليقات قائلة:"بتعرفوا شو ؟ رح طنش عن هل التعلقات الدينية لانه دق المَي مَيّ خلص تعبنا من هل خلافات عنجد ما حدا معه حق يهاجم دين الآخر والا بده يتحمل النتيجة والجواب عنجد زهقنا من التعصب".