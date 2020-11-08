خاص.. صبا مبارك بديلة أمينة خليل مع عمرو يوسف في "الملك"

رنا صلاح الدين - رشحت الفنانة أمينة خليل للقيام بالبطولة النسائية في مسلسل "الملك"، المقرر أن ينافس به الفنان عمرو يوسف في المارثون الرمضاني المقبل، والمأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، والتي تتناول قصة أحمس طارد الهكسوس.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره داخل العمل، أن الفنانة الأردنية صبا مبارك تعاقدت مؤخرا للقيام بدور البطولة النسائية للمسلسل، بدلا من الفنانة أمينة خليل.

وأشارت مصادرنا إلى أنه كان هناك مفاضلة بين الفنانة أمينة خليل والفنانة صبا مبارك، إلا أن أمينة خليل خرجت من حسابات القائمين على العمل، وحسم الأمر لصالح صبا مبارك، حيث رأي القائمين عليه أن الأفضلية تأتي لصبا مبارك في أكثر من أمر، أبرزهم لهجتها.

مسلسل "الملك" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان عمرو يوسف وصبا مبارك كلا من الفنانين، ماجد المصري، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي، ويجري القائمين عليه في هذه الأيام إبرام باقي التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولته.

يذكر أن الفنانة صبا مبارك أطلت على جمهورها مؤخرا من خلال حكاية "الناحية التانية" في مسلسل "نمرة اتنين"، حيث تشارك في بطولة الحكاية إلى جوار الفنان عمرو يوسف، إضافة إلى أنها شاركته في بطولة مسلسل "طايع"، الذي يعد أخر منافسة لعمرو يوسف في المارثون الرمضاني، حيث نافس به في رمضان قبل الماضي.