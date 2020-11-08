بيتر ميمي يشيد بـ"ما وراء الطبيعة": "ممتع واتقدم طبقا لتقاليدنا المصرية والعربية"

رنا صلاح الدين - أشاد المخرج بيتر ميمي، بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد آمين، وبدأ عرضه على منصة نتفليكس الأيام القليلة الماضية.

ونشر بيتر صورة البوستر الدعائي للعمل، وعلق عليه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"استمتعت جدًا بمشاهدة مسلسل ما وراء الطبيعة، مسلسل ممتع جدَا يجمع بين التشويق والكوميديا السوداء، والأهم أنه بقى عندنا مسلسل على منصة عالمية عن سلسلة روايات لكاتب مصري كبير الدكتور أحمد خالد توفيق".

بيتر ميمي

وتابع: "والأكثر أهمية أنه تم تقديمه طبقًا لتقاليدنا المصرية والعربية من دون أن نلجأ لبعض المشاهد غير المقبولة أو الإساءة للمجتمع المصرى أو الدولة أو الألفاظ الخارجة أو كل ادعاءات التحرر الظاهري".

وأضاف: "بل بالعكس فترة تاريخية مهمة فى مصر مقدمة بشكل من الفانتازيا بتفاصيل العصر مع روعة الصورة والموسيقى والأداء التمثيلي والمونتاج وشريط الصوت وتصميم الإنتاج من ديكور وملابس وإكسسوار وأماكن تصوير وكله تحت رؤية المخرج الرائع والصديق عمرو سلامة".

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واستكمل:"بردو علشان أبقى قلت كل حاجة حتى لو سلبية كان نفسى تحقيق جملة دكتور رفعت أسماعيل (عدم ظهور الوحش بيخوف أكتر)".

واختتم حديثه قائلًا:"فى النهاية كفرد فى الصناعة انبسطت جدًا بزملائى، لأن أى إنجاز لمصري إنجاز لينا كلنا، تسلم أيد يا عم عمرو".

وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

والمسلسل من بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.