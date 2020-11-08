فيديو.. رانيا يوسف تكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من "الآنسة فرح"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة رانيا يوسف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشرت رانيا فيديو لها من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليه كاتبة: "ديدا رجعتلكم تاني في الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح، اللي هيبدأ يوم 15 نوفمبر".

وقالت رانيا يوسف في الفيديو عن شخصيتها في المسلسل: "ديدا حكاويها مخلصتش ولسه في حاجات كتير شقية هتعملها".

مسلسل "الآنسة فرح" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة رانيا يوسف كلا من الفنانين، أسماء أبو اليزيد، وعارفة عبدالرسول، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وتامر فرج، ومن إخراج أحمد الجندي.

يذكر أنه انتشر مؤخرا ما يفيد بإصابة الفنانة رانيا يوسف بفيروس كورونا المستجد، إلا أن رانيا ردت ونفت هذا الكلام عبر صفحاتها على مواقع السوشيال ميديا، وعلقت كاتبة: "إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع".