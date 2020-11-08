تفاصيل دخول هنادي مهنى الغناء بسبب زوجها أحمد خالد صالح

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة هنادي هاني مهنى دخول مجال الغناء، والسبب في ذلك يرجع لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، حيث أنها حرصت على إهدائه أغنية تعبر له فيها عن حبها.

الأغنية تحمل عنوان "أول كلام"، وهي من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصولوهات والدها الموسيقار هاني مهنى، وجيتار مصطفى نصر، وهندسة صوتية خالد رؤوف، ومن المقرر طرحها في خلال الأيام القليلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعلم موقع الخليج 365 من خلال أحد مصادره المقربة من فريق عمل الأغنية، إن هنادي بدأت العمل عليها منذ أسبوع مضى، وبالفعل كتبها الشاعر محمد عاطف، وقام بتلحينها الملحن مدين في 4 أيام فقط.

وشاركت هنادي مهنى وهي طفلة في أغنية "كل القلوب أطفال"، التي قدمتها الفنانة الراحلة ذكرى على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن الفنانة هنادي هاني مهنى احتفلت بزفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وذلك يوم الجمعة الماضية بفندق هيلتون هليوبوليس، وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين منهم، تامر حسني وحكيم وحسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ودرة وآخرين.