إسلام إبراهيم يطمئن الجمهور: "المسحة سلبية ومعنديش أي أعراض"

رنا صلاح الدين - حرص الفنان إسلام إبراهيم، على أن طمئن جمهوره على صحته، مؤكدًا أنه أجرى تحليل فيروس كورونا وظهرت النتجية سلبية.

وأجرى العديد من نجوم الفن الأيام الحالية تحاليل فيروس كورونا، بعد تواجدهم في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وكتب إسلام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الحمد لله رب العالمين معنديش أي أعراض وعملت المسحة عشان أطمن على نفسي وعلى اللي حواليا والحمد لله طلعت سلبية".

اسلام ابراهيم

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وأضاف:"شكرا لكل الناس اللي بتحاول تطمن عليا، أنا الحمد لله كويس وربنا يشفي كل مريض ومحدش يشوف حاجة وحشة في أي حد عزيز عليه".

واستطاع الفنان المصري إسلام إبراهيم، أن يخطف الأنظار خلال حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بإطلالاته الغريبة، والمليئة بالألوان.

وعن سر إطلالاته الغريبة، قال: "في شوية صدف اتجمعت خلتنا نعمل اللوك ده، أولا أنا مبي شنبي علشان دوري في مسلسل "نجيب زاهي زركش، وكان شعري طويل ومش هينفع للريد كاربت فعملته زي ما أنتوا شفتوه".

وأضاف: "وطلبت من مصممة الأزياء كاميليا حسين إنها تعمل الوان في اللبس لاني بحب الألوان وبحب البهجة، وأنا كنت عارف إن الموضوع هيثير الجدل بس أنا عملت الحاجة اللي مريحاني ولبست الألوان اللي بحبها".