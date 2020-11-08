بالصور.. "الإسكندرية السينمائي" يحتفي بمئوية فريد شوقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت فعاليات الدورة رقم 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، الأحد، بإقامة ندوة مئوية الفنان المصري الراحل فريد شوقي.

شارك في الندوة الناقد سمير شحاتة، ورانيا فريد شوقي، وشقيقتها المخرجة عبير شوقي، وسهير ترك، والفنان عزت العلايلي الذي تحمل الدورة الجديدة اسمه.







بدأت الندوة بعرض فيلم قصير يتناول مسيرة الفنان فريد شوقي وأهم المحطات الفنية في حياته، وألقى الكاتب سمير شحاتة كلمة عن الفنان الراحل، أوضح خلالها قيمته الفنية وموهبته الاستثنائية.

وأشار "شحاتة" إلى أن الفنان الراحل كان يمتلك عقلية هوليوودية، وكتب لنفسه قصصا وسيناريوهات ما يقرب من 22 فيلما، بجانب ذلك فقد قدم ما يقرب من 400 عملا فنيا ما بين تمثيل وكتابة سيناريو وإنتاج.





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وتحدثت السيدة سهير ترك زوجة فريد شوقي قائلة، إنه فنان حقيقي، وصنع نفسه بنفسه، وبدأ مشواره بأدوار صغيرة وثانوية، واستمر يكافح حتى أصبح بطلا، ومنحه الجمهور و النقاد لقب "وحش الشاشة".

وأضافت أن الفنان الراحل قدم العديد من الأدوار الصعبة، ومن يتأمل أرشيفه الفني سيجد تنوعا كبيرا ولافتا للنظر.





يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، ألغت حفل افتتاح الدورة 36 الذي كان مقررا له السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية، وأصدرت بيانا بهذا الشأن، كما وجهت الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية لدعمها ورعايتها المهرجان.



