شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات نجوم بـ100 وش مع كورونا من رحلة علا رشدى وأحمد داود لنجاة أبو الروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحالة التي حققها مسلسل ب100 وش من نجاح وتعلق مع الجمهور مع شخصيات العمل خلال الفترة الأخيرة قد انتهت إلى أسبوع كامل من المغامرات مع فيروس كورونا، الذى انتشرت أخبار إصابته نجوم المسلسل عبر السوشيال ميديا طوال الفترة الأخيرة.

زينب غريب "إيجابي"

البداية من زينب غريب حين كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وأعلنت عن ذلك بكتابة: "أي حد تم التعامل معايا مباشرة يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"، وذلك بعدما أعلنت أن حالتها إيجابية بعد الخضوع للتحليل حول فيروس كورونا.



زينب غريب تعلن اصابتها بفيروس كورونا

علا رشدي وزوجها أحمد داود

وكشفت الفنانة علا رشدى بالأمس للمرة الأولى عن حقيقة الأخبار التى أكدت إصابتها هى وزوجها أحمد داود بفيروس كورونا، حيث أكدت خلال فيديو أنها خلال الفترة الماضية عاشت مغامرات مع كورونا، حيث حرصت فور عودتها من الجونة على إجراء اختبار مع زوجها الفنان أحمد داود للتأكد من حالتهما.



علا رشدى اثناء توضيحها الأمور

آسر ياسين

وخلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" نفى الفنان آسر ياسين كل ما تردد إلى الآن بشأن صحة إصابته بالفيروس، حين أكد أنه يعانى من دور برد، وهو ما دفعه إلى إجراء مسحة كإجراء احتياطى ليتأكد من خلالها عما إذا كانت تلك الأعراض لها علاقة بفيروس كورونا أم لا، وإلى الآن لم تظهر النتيجة، مؤكداً تمنياته أن تكون سلبية في النهاية.



اسر ياسين

نجاة حسن أبو الروس

أما الفنان الشاب حسن أبو الروس، فنفى شائعات إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أكد فيها على أنه بصحة جيدة ولا صحة لكل ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا، وأضاف: "عملت مسحة طبية وطلعت سلبية، واتأكدت بعدها اني بخير تماماً، خاصة ان ما كانش في أعراض بس حبيت اتأكد من خلال اجراء المسحة".