شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين إسترلينى و40 ألف اختبار كورونا لاستكمال تصوير فيلم Jurassic World والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الاجنبية، ان شركة يونيفرسال الشهيرة أنفقت 6 مليون إسترليني لتشديد الاجراءات الاحترازية داخل فيلمها الجديد Jurassic World، حيث أجرت حوالي 40 ألف مسحة لفيروس كورونا من أجل استكمال تصوير الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة وعدم التوقف بسبب تفشي الفيروس، ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن القائمين على الفيلم الجديد اختتموا تصويرهم في استوديوهات باينوود في انجلترا، بعد اعتماد تدابير صارمة للصحة والسلامة تبلغ قيمتها حوالي 6 مليون إسترليني، حيث أن البلاد توشك على عملية إغلاق بالكامل لمواجهة تفشي الفيروس من جديد.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن شركة الإنتاج أجبرت الممثلين وطاقم العمل على العزلة معاً لمدة أشهر، دون التمكن من رؤية عائلاتهم من أجل إتمام عملية التصوير وعدم الاختلاط بالآخرين، وهو ما انتهي بإجراء 40 ألف مسحة طبية لهم باستمرار.

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion إيقاف التصوير في أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن ثبتت إصابة العديد من الأشخاص المشاركين في الإنتاج بفيروس كورونا الجديد، وقال المتحدث باسم مجموعة يونيفرسال لموقع هوليوود ريبورتر: "في وقت متأخر من الليلة الماضية، علمنا أن هناك بعضا من فريق العمل حصل علي نتيجة إيجابية تثبت الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن الاختبارات اللاحقة أثبتت أنها سلبية من قبل ، ولاتباعنا لبروتوكولات صارمة ولضمان أن سلامة ورفاهية طاقمنا بالكامل تم اخبار المصابين عزل أنفسهم حاليًا ، وكذلك أولئك الذين تواصلوا معهم ونتيجة لذلك ، تم إيقاف التصوير مؤقتًا وسيُستأنف وفقًا لإرشادات السلامة المعمول بها ".