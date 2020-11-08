شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي هولمز تتصدر مجلة Vogue Australia وتتجاهل الحديث عن حبيبها فيتولو جونيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة العالمية كاتى هولمز غلاف مجلة Vogue Australia، وبدت النجمة مثيرة خلال جلسة تصوير المجلة، وتحدثت كاتى عن كيف تقضى وقتها فى وضع الإغلاق بسبب جائحة كورونا وما هى مشاعرها اتجاه ما يحدث فى العالم، ومع ذلك ، لم تذكر كاتى هولمز علاقتها الجديدة مع الشيف إيميليو فيتولو جونيور الذى شوهدت معه فى مدينة نيويورك.



كاتى هولمز وحبيبها



كاتى هولمز

وعلى جانب آخر تحدثت كاتى هولمز عن كيف تقضى الوقت مع عائلتها ووالديها وابنتها سورى البالغة من العمر 14 عامًا من زوجها السابق النجم توم كروز.



كاتي هولمز



كاتي هولمز



كاتي هولمز



كاتي هولمز



كاتي هولمز

وخطفت كاتى هولمز الأنظار أثناء خروجها مع صديقها إميليو فيتولو جونيور فى مدينة نيويورك الأمريكية، فى الآونة الأخيرة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك بعد انتهاء علاقتها مع جيمى فوكس فى وقت سابق من هذا العام.

وظهرت النجمة العالمية كاتى هولمز متألقة فى معطف أزرق داكن ذو أكمام مكبلة وقبعة سوداء اللون إلى جانب حذاء أسود، كما حرصت على ارتداء كمامة لحماية نفسها والآخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".