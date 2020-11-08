شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: فريد شوقى رفض ينزل القبر فى أحد الأفلام وقال أنا هنزله مرة واحدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عزت العلايلي خلال الندوة التى أقامها مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ36 بمناسبة مئوية الفنان الراحل فريد شوقى: جمعتنى صداقة مع الراحل فريد شوقي، وفي إحدى المرات كنا نصور"السقا مات"، وفي أحد المشاهد كان يقف أمام فتحة القبر وبيتخيل مراته وضبطوا الإضاءة والعمال وهنصور، حينها اختفى فريد شوقى وبحثنا عنه كثيرا ولم أجده حينها أتصلت وعندما رد سألته لماذا أختفى قال لى "أنا مش هنزل الترب غير مرة واحدة هو عايز ينزلنى مرتين ليه " .

وقالت الفنانة سلوى محمد على خلال مداخلة لها من قاعة الندوة: فريد شوقى لم أقابله أو أعمل معه قط ولكنى أعتبر من الجمهور العادى، وأنا كواحد من الجمهور العادى أرى أن فريد شوقى كان فيلسوفا ومن أسراره علاقته بأنور وجدى وإعجابه الشديد به، وكذلك إعجابه بنجيب الريحانى الأمر الذى دفعه ليعيد إحدى أفلامه مرة اخرى.

وقالت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة لها من قاعة الندوة: أنا عاشقة بشكل خاص للملك وأعتبر نفسى من العائلة، فقد تربيت على يده والوحيد الذى قدمت أمامه دور إبنته ودور زوجته وكما كان ملك فنيا هو أيضا ملك إنسانيا فكان كبير لكل شخص فى المجال أى أحد يقع فى مشكلة يلجأ إليه فهو كان بمثابة أبى وكان قدوة نحتمى به وكان دائما يشجع الفنانين وأتذكر فى إحدى المرات كنت قد قدمت دورا صغيرا بعد تقديم البطولة فى فيلم الهلفوت وغيره وبدأ البعض يلومنى مما جعلنى أقلق وفى إحدى المرات كنا مجتمعين ودخل علينا وبدأ يثنى على دورى مما جعل الثقة تعود إلى مرة أخرى .