شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس الدغيدى: "سعيدة بتكريمى رغم انهم حسسونى إنى كبرت فى السن".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ36، ندوة تكريم للمخرجة ايناس الدغيدي، وذلك بحضور رئيس المهرجان الأمير أباظة والفنان عزت العلايلي، والفنانة الهام شاهين، والمخرج عمر عبد العزيز، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، وقد أدار الندوة الأمير أباظة.

وقالت إيناس الدغيدي: "أنا سعيدة بالتكريم رغم انهم حطوني في مكان محبهوش اني كبرت في السن، حتي النهاردة جاية لابسة مقفول، وانا لما بحضر في مهرجان الإسكندرية بحس اني في البيت ومع اصحابي وأهلي".

وتابعت خلال ندوة تكريمها: "جالي طالب كان عامل فيلم عن إيناس الدغيدي وأنا ساعدوني مخرجين وانا صغيرة فكان لازم أقف جنبه وهو حاليا اتخرج وبقي مخرج خلاص وهو اليوم معانا، وسيتم عرض الفيلم".



































































