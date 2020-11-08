شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنفى إصابتها بكورونا وتؤكد: أصور "الآنسة فرح" وهطلع لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة رانيا يوسف عن انزعاجها من الاخبار المتداولة الساعات الماضية، والتي أفادت بإصابتها بفيروس كورونا، أثناء حضورها مهرجان الجونة الذى اختتمت فعالياته الأسبوع الماضى، وطالبت بتحرى لدقة في كل ما ينشر عنها، مشيرة إلى أن المرض مش عيب وفى حالة إصابتها ستعلم الجميع، موضحة أنها ستظهر للجمهور خلال الساعات المقبلة بفيديو على صفحتها الشخصية على "انستجرام" لتؤكد عدم إصابتها.

وأوضحت رانيا لـ"الخليج 365" أن ما اشيع غير صحيح، لافتة إلى أنها تصور حالياً دورها في مسلسل "الآنسة فرح" ، الذى سيعرض منه الجزء الثالث على احدى المنصات خلال الفترة المقبلة، والمسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

يشار إلى أن رانيا يوسف، لم تؤكد مشاركتها في فيلم "انهاردة يوم جميل"، وفى حالة موافقتها سيبدأ مخرج العمل التصوير مباشرة، النهارده يوم جميل بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومهندس الديكور محمد المعتصم، ومدير التصوير أحمد عادل، ومصممة الملابس مني الزرقاني، ومن إخراج نيفين شلبي.