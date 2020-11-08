شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: فريد شوقى نصحنى أخرج من العباية والعمه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله فى مداخلة له بندوة مئوية فريد شوقى التى أقامها مهرجان الاسكندرية السينمائى فى دورته الـ36 فى أولى أيامه، والذى يرأسه الأمير أباظة إن الفن المصرى أخرج عباقرة ونماذج مختلفة، مضيفا: من سوء حظى أننى لم أقدم مع الراحل فريد شوقى سوى فيلم واحد فقط وخلال الفيلم قال لى جملة لا أستطيع أن أنساها قال " ياواد ياصلاح أنت طالع بس خلى بالك تتحبس فى الجلبية والعمة والشنب، وذلك لأنى كنت أقدم دور صعيدى، واستطعت بعد هذه النصيحة أن أخرج من عباءة الصعيدى وكان الفضل له فيكفينا أن نقول أن أفلام فريد شوقى غيرت قوانين" .

وقالت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة لها من قاعة الندوة: أنا عاشقة بشكل خاص للملك وأعتبر نفسى من العائلة، فقد تربيت على يده والوحيد الذى قدمت أمامه دور إبنته ودور زوجته وكما كان ملك فنيا هو أيضا ملك إنسانيا فكان كبير لكل شخص فى المجال أى أحد يقع فى مشكلة يلجأ إليه فهو كان بمثابة أبى وكان قدوة نحتمى به وكان دائما يشجع الفنانين واتذكر فى احدى المرات كنت قد قدمت دور صغير بعد تقديم البطولة فى فيلم الهلفوت وغيره وبدأ البعض يلومنى مما جعلنى أقلق وفى احدى المرات كنت مجتمعين ودخل علينا وبدأ يثنى على دورى مما جعل الثقة تعود إلى مرة أخرى .

وخلال مداخلة من قاعة الندوة قال مدير التصوير محسن أحمد: كان لى الحظ أن قدمت مع الراحل فريد شوقى واحد من أمتع الأفلام وكان كواليس الفيلم جميعها ممتعة ومبهجة بسبب فريد شوقى ، وكان فريد شوقى شديد الالتزام فى مواعيده وكان مشجعا للنادى الأهلى ففريد شوقى لن يتكرر مرة أخرى .























































































