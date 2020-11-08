شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لورانس ترقص فى الشارع احتفالا بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت النجمة العالمية جنيفر لورانس، فرحتها العارمة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية متغلباً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفارق كبير، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو وهي ترقص بشكل هيستيري في شوارع مدينة نيويورك الامريكية بعد اعلان بايدن، الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الامريكية.

وتظهر لورانس في الفيديو الذي حظي على عدد مشاهدات كبير، وهي تركض أمام منزلها وترتدي ملابس المنزل وهو ما يشير الى فرحتها بشدة عقب إعلان النتيجة في وسائل الاعلام الأمريكية.

وكانت قد تصدرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن، اهتمامات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد فوزها بمنصب نائب الرئيس كأول امرأة تعتلي هذا المنصب في الولايات المتحدة ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو سابق لكامالا هاريس وهي تتفاعل وترقص مع عدد من الأطفال، وتفاعل البعض على الفيديو باعتبارها من النساء اللواتي يناضلن من أجل مكانهن تحت الشمس.

ونشرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فيديو لها أثناء تهنئتها للأخير بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وقالت هاريس في مكالمة هاتفية لبايدن: فعلناها ..فعلناها يا جو ..ستكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية.