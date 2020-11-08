شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مهرجان الإسكندرية يمنح فريد شوقي وسام فنان الشعب وغرفة الصناع تكرم اسم الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ36، بمئوية وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، وذلك بحضور رئيس المهرجان الأمير أباظة وابنتي الراحل الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي وقرينته سهير ترك، والفنان عزت العلايلي، والفنان صلاح عبدالله والفنانة لقاء سويدان والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وأدار اللقاء الكاتب سمير شحاتة. وقرر مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، منح اسم فريد شوقي وسام فنان الشعب لأول مرة تقديرا لعطائه السينمائي، كما أهدي خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، لأسرة الراحل تكريما من غرفة صناعة السينما. وقالت الفنانة رانيا فريد شوقى خلال الندوة التى أقامها مهرجان إسكندرية السينمائى فى دورته الـ36؛ فى مئوية الراحل فريد شوقى: الفنان فريد شوقى قرر يسير فى المجال الفنى وحده وكانت أمنية حياتى أن تقدم أفلامه وأتذكر فى أول تجاربى التمثيلية فى فيلم أه من شربات سألنى إذا كنت أريد أن أكمل فى مشوار التمثيل بالرغم من أنه كان يعرف عشقى للتمثيل فقلت له بالتأكيد فقال إذن لابد أن تدخلى من البوابة الشرعية للتمثيل وهو المعهد العالى للفنون المسرحية .













































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