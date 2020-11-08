شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى: أبى عضب منى عندما قدمت دور "راقصة".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا فريد شوقى خلال الندوة التى أقامها مهرجان إسكندرية السينمائى فى دورته 36 ؛ فى مئوية الراحل فريد شوقى إن الفنان فريد شوقى قرر أن يسير فى المجال الفنى وحده وكانت أمنية حياتى أن تقدم أفلامه وأضافت: أتذكر فى أول تجاربى التمثيلية فى فيلم أه من شربات سألنى إذا كنت أريد أن أكمل فى مشوار التمثيل بالرغم من أنه كان يعرف عشقى للتمثيل فقلت له بالتأكيد فقال إذن لابد أن تدخلى من البوابة الشرعية للتمثيل وهو المعهد العالى للفنون المسرحية .

وأضافت الفنانة رانيا فريد شوقى: "ذهب وقدم أوراقى فى المعهد وكان سعيد جدا وبدأت مشوارى والمرة الوحيدة الذى غضب منى عندما قدمت دور رقاصة وبالرغم من أننى لم أكن مرتدية لبس خارج فأندهشت جدا ولكنى أدركت حينها أن الأب قد غلب على الفنان".

وتابعت الفنانة رانيا فريد شوقى:"كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى يحب أبى جدا وبينهم العديد من المواقف الطريفة وعندما كنت أقدم معه الملك لير أجده ينادى عليا ويقول لى يابنت الملك ونحلس سويا ليحكى عنه لساعات ، الكلام عن أبى لا ينتهى ففريد شوقى مر على مولده 100 عام ويستحق أكثر من تكريم وفى النهاية أتمنى أن تهتم الدولة بالفنانين فالفن له الأولوية."























































































