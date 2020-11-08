شكرا لقرائتكم خبر عن كليب ريمكس أغنية "Hawái" يحصد أكثر من 20 مليون مشاهدة على يوتيوب فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النجم العالمى مالوما نجاح ملحوظ وذلك بعد ساعات من إطلاقه كليب لريمكس جديد لأغنيته " Hawái " و الذى قدمه بالتعاون مع النجم الكندى the Weeknd ، فقد حقق الكليب أكثر من 20 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " و ذلك خلال 3 أيام فقط من إطلاقه ، كما حصد الكليب أكثر من 1.2 مليون LIKES على "يوتيوب" .

و كان كليب ريميكس أغنية " Hawái " قد حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم وهو من إخراج جيسى تريرو ، فى حين كان مالوما قد أطلق الاغنية الاصلية فى يوليو الماضى .

وقد أكد مالوما فى بيان صحفى أنه كان دائما من المعجبين بـ Weeknd ، أشعر بأنه كان بمثابة الحلم الذى أصبح حقيقة أن أجعله يتعاون معى في" Hawái (Remix) " .





يذكر أن مالوما استطاع أن يحقق نجاح ملحوظ بأغنيته التى أطلقها مؤخرا مع النجمة العالمية جنيفر لوبيز ، و هى الأغنية التى تحمل اسم " Pa Ti + Lonely " ، حيث أشار الكثيرين أن الكيمياء التى تجمع النجمين تمت ترجمتها بشكل مذهل فى هذا الكليب .







