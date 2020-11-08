"الأسكندرية السينمائي" ينظم ندوة لتكريم إيناس الدغيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نظم مهرجان الأسكندرية السينمائي، عصر اليوم ندوة لتكريم المخرجة إيناس الدغيدي، بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان ويديرها الناقد رامي المتولي.

وأعربت إيناس عن سعادتها بالتكريم، رغم أنه يجعلها تشعر أنها تقدمت في العمر، إذ اعتادت المهرجانات على تكريم صناع السينما بعد تقدمهم في العمر .

جدير بالذكر أن أول أيام الدورة 36 شهدت إقامة ندوة لتكريم اسم مدير التصوير عبدالعزيز فهمي، واسم الفنان الراحل فريد شوقي.