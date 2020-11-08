محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرص الفنان عزت العلايلي على حضور ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي، المُقامة ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الأسكندرية السينمائي. الندوة منذ قليل، بعرض فيلم تسجيلي يستعرض أبرز أعمالها ومشوارها الفني، وأدارها الناقد الفني رامي المتولي، ويحضرها الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنان أحمد وفيق. وأشاد العلايلي بإيناس الدغيدي، ووصفها بالمخرجة النشطية، مؤكدا أنها صاحبة رؤية، وتتمتع بوعي كبير، ولها رصيد كبير من الأعمال الفنية.

كانت هذه تفاصيل خبر عزت العلايلي يشيد بإيناس الدغيدي: مخرجة نشيطة وصاحبة رؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.