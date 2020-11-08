تصوير نجله ياسين.. أحمد السقا يقفز الحواجز بحصانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
ظهر الفنان أحمد السقا، وهو يقفز بحصانه من مستوى خشبي عالي، وذلك في أحدث صورة له، التقطها نجله ياسين.
ونشر السقا، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ما شاء الله"، مشيرا خلال تعليقه أن نجله "ياسين" هو من التقط الصورة.
واقترب السقا، من انتهاء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "العنكبوت"الذي تدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يُكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.
"العنكبوت" بطولة: أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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