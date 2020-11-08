عمرو سلامة يواصل الترويج لمسلسله "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يواصل المخرج عمرو سلامة، الترويج لمسلسله الدرامي الجديد "ما وراء الطبيعة"، الذي تم طرحه قبل يومين على منصة "نتفليكس".

ونشر سلامة، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البيت يعرف كل شيء.. البيت يذكر كل شيء.. البيت لم ينسى وجوهنا الطفلة.. ويدرك اننا سنعود لا محالة.. البيت ينتظرنا بعد كل هذه الأعوام.. وبوابته الصدئة مفتوحة من أجلنا.. فهل ندخل؟.. ما وراء الطبيعة ".

مسلسل" ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، ويتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلما مستقلا، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.

العمل بطولة أحمد أمين، الذي يجسد دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل.