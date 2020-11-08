محمود الليثي مازحا مع هنيدي: "حمامة بتاع التليفونات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرص الفنان محمود الليثي، على ممازحة الفنان محمد هنيدي، بطريقته الخاصة. ونشر الليثي، صورة تجمعه بهنيدي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "حمامة بتاع التليفونات". يذكر أن، آخر أعمال محمود الليثي الجزء الثاني من مسلسل"مملكة إبليس"، بطولة: غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، صبري فواز، كريم قاسم، أحمد داوود، من تأليف: محمد أمين راضي، وإخراج: أحمد خالد موسى.

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