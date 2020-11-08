بعد شائعة وفاتها.. شقيقة نشوى مصطفى: تكشف تفاصيل حالتها الصحية‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكدت نيفين مصطفى، شقيقة الفنانة نشوى مصطفى، ان الحالة الصحية لشقيقتها بدأت في الاستقرار، موضحة أن نسبة الأكسجين بالدم تم ضبطها، وإن كانت مازالت تعاني من إصابتها بالكورونا، وتعالج حاليا بأحد المستشفيات.

نيفين أعلنت تفاصيل حالة نشوى، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "أنا متشكرة لكل اللي بيحاول يطمن مني على أختي، وأسفة اني مش باقدر ارد ولا اكتب، انا فعليا مش في حالة تسمح لي أبدا أني ارد، ومعلوماتي الأخيرة، ان الحالة مستقرة وأن نسبة الاكسجين اتظبطت، بس هي لسة تعبانة ادعوا معايا ربنا يرفع عنها ويشفيها".

كانت نقابة المهن التمثيلية، نفت الشائعات التي انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت الفنانة بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة.