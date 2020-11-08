رانيا فريد شوقي: والدي نصحني بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية ودور الراقصة أغضبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ضمن برنامج الاحتفال بنجوم أثروا السينما المصرية بأعمالهم الفنية، يكرم مهرجان الأسكندرية السينمائي، اسم الفنان الراحل فريد شوقي.

وأقيم ظهر اليوم ندوة حضرتها أسرة الفنان الراحل، بينهم زوجته سهير ترك، وابنتيه رانيا وعبير.

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن والدها الفنان الراحل فريد شوقي، لم يحب في حياته شيئا قدر حبه للفن، الذي كان يعتبره رقم واحد في حياته، ورغم ذلك كان حريص أن يتواجد في حياة أسرته بصورة دائمة ولا يجعلهم يشعرون أنهم رقم "اتنين".

وقالت رانيا إنه من نصحها بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عندما علم برغبتها في احتراف الفن، وعندما قدمت دور راقصة أعلن غضبه وطلب منها ألا تقدم مثل هذه الأدوار مرة أخرى.